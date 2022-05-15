В настоящее время среди защитников "Азовстали" 600 раненых, из них 40 бойцов в супертяжелом состоянии.

Защитники "Азовстали" держатся, но ситуация с ранеными бойцами очень тяжелая.

Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега, который находится на "Азовстали", в эфире информационного телемарафона.

"Мы все боремся и держимся, но с нашими ранеными ситуация намного хуже, потому что медикаментов и медицинского инструмента очень мало, его не хватает. В настоящее время в медицинской помощи нуждается 600 раненых защитников, 40 человек в очень тяжелом состоянии. Мы уже все отдали из личных аптечек в наш полевой госпиталь", - акцентировал Шлега.

Командир 12-й бригады Нацгвардии добавил информации относительно сегодняшних обстрелов "Азовстали" с применением врагом термических бомб.

"Это не впервые против нас используют такие боеприпасы - термические бомбы. Российский враг применяет против нас авиацию и артиллерию, но мы все равно даем достойный ответ врагу", - отметил Шлега.

Командир 12-й бригады Нацгвардии сказал, что вчера защитники Мариуполя имели возможность увидеть маленький фрагмент объявления победы украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

"Мы все радовались за наших победителей. От себя лично и всех наших ребят хочу поздравить Kalush Orchestra с победой и поблагодарить за поддержку", - подчеркнул Шлега.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских бойцов с "Азовстали".

15 мая группа Kalush Orchestra, которая победила на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, сразу после своего выступления в большом финале призвала спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя. Все это транслировалось в прямом эфире конкурса на многие страны мира.

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