Линия окружения силами противника достигает местами до 100 км, поэтому речь пойдет о больших потерях.

Пройти к Мариуполю и решить ситуацию на "Азовстали" военным путем очень сложно и это приведет к большим человеческим потерям, потому что линия окружения силами противника достигает местами до 100 км.

Об этом сообщил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире информационного телемарафона.

"Ситуация в Мариуполе остается очень сложной, продолжаются обстрелы и бомбардировки "Азовстали". Уже третий месяц военнослужащие Мариупольского гарнизона, среди которых бойцы "Азова", Нацгвардии, ВСУ, пограничники, держат героическую оборону "Азовстали", которая уже стала форпостом и своеобразным рубежом украинской обороны", - акцентировал Музычук.

Спикер Национальной гвардии сказал, что сейчас одна из важнейших задач - привлечь внимание всего мира к Мариуполю, чтобы город был освобожден, а для защитников "Азовстали" была возможность провести процедуру "экстракшн", выезда в третью страну.

Музычук сообщил, что вчера, 14 мая, состоялась встреча родственников защитников "Азовстали" с представителями украинской власти.

"Это была большая неофициальная встреча с семьями защитников, при участии вице-премьер-министра Ирины Верещук, министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной, командующего Нацгвардии, представителей Генштаба ВСУ и Госпогранслужбы. Представители власти объяснили, что конкретно делается с точки зрения государства, правительства и военного руководства Украины для разрешения ситуации и спасения защитников "Азовстали", - сообщил Музычук.

Спикер Нацгвардии отметил, что военным путем решить вопрос спасения защитников "Азовстали" очень сложно.

"Действительно, решить это все на поле боя невозможно. Линия окружения противником достигает местами до 100 км и более. То есть, военным путем, отправляя туда наши подразделения и группировки, с боем пройти в Мариуполь, очень сложно. Если такое и можно сделать, речь пойдет о больших потерях", - подчеркнул Музычук.

Он добавил, что именно поэтому на уровне государства и на международном уровне ищут разные пути решения, чтобы на официальном уровне договориться о предоставлении коридоров для раненых и защитников "Азовстали".

"Нам нужны гарантии, чтобы был соблюден режим тишины и была возможность вывезти раненых с территории завода. Чтобы открытые эвакуационные коридоры не были обстреляны во время того, как люди отправятся либо автобусами, либо по морю. Это сейчас самое главное. Для этого именно и ведутся переговоры с другими странами, чтобы они выступили гарантами", - отметил Музычук.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят по территории завода массированные артиллерийские и авиационные удары.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые. 14 мая она сообщила, что Киев ведет переговоры об эвакуации 60 человек.

13 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза украинских бойцов с "Азовстали".

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