Бойцы просят помочь выйти из "Азовстали" в третью страну.

Бойцы из Мариуполя обращаются к основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за помощью.

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины ВСУ Сергей Волынский ("Волына") в Facebook написал, что создал аккаунт в Twitter, лишь для того, чтобы обратиться к Илону Маску.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи", - сказано в обращении к Маску.

Волынский обратился к каждому человеку планеты Земля помочь, чтобы Илон Маск увидел его обращение.

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него не существует не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека!" - отмечает защитник Мариуполя Сергей Волынский.

Как сообщал УНИАН, 11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.