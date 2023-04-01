Петр Андрющенко отметил, что оккупанты уже проводят тендеры на застройку.

Российские оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. В городе захватчики продолжают сносить дома, которые сами и разбомбили.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что от прежней жизни в некогда цветущем городе ничего не осталось. Он отметил, что россияне уже проведи тендеры на 40 многоэтажек. По его словам, строить будут за деньги из бюджета России из-за высокого риска инвестиций, а возвращать их через программу ипотеки.

"Фактически процент пользования российскими деньгами будет составлять менее одного процента для бизнес-сообщества оккупантов. Почти даром", – говорится в сообщении чиновника в Telegram.

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Кроме того, Андрющенко показал многострадальный Драматический театр в Мариуполе, который оккупанты все еще пытаются уничтожить вместе с жертвами их бомбардировок. Также он обнародовал кадры бассейна олимпийского стандарта "Нептун", который также уничтожила армия РФ.

"При Битве за Мариуполь здесь скрывалось более тысячи горожан. Сюда почти одновременно с Драмтеатром россияне сбрасывали бомбы, но здесь больше повезло. Теперь это символическая руина убитой жизни и будущего Мариуполя. Пока. Пока мы не вернемся домой. Город убитых возможностей", - подытожил советник мэра Мариуполя.

Ситуация в Мариуполе - последние новости

Мариуполь уже год находится под российской оккупацией. За это время россияне методично пытаются скрыть следы преступлений, снося ранее разбомбленные ими здания и уничтожая оставшиеся тела погибших горожан.

В то же время оккупантам в городе тоже приходится не сладко. 27 марта в Мариуполе прогремел взрыв - подорвали машину так называемого начальника "полиции", который отвечал за фильтрационные лагеря.

Напуганные россияне начали строить вдоль трассы на Мариуполь фортификационные сооружения на границе Донецкой и Запорожской областей.

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