Российские оккупационные войска начали строить защитные сооружения неподалеку от временно оккупированного Мариуполя. Они начали появляться вдоль трассы на границе Донецкой и Запорожской областей.
"Никакой паники нет, но это не точно. В районе Розовки (53 км от Мариуполя – ред.) на границе между областями оккупанты срочно и быстро начинают строить зубодраконные защитные сооружения", – заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, защитные сооружения начали появляться вдоль трассы Мариуполь-Никольское-Пологи-Орехов-Запорожье.
"Просто все идет по плану. Вопрос только – по чьему", – резюмировал Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
27 марта 2023 года в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что взорвался автомобиль, который принадлежит одному из командиров российских оккупантов.
Ранее советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе заметили грузовики с флагами Дагестана и Армении. На них была надпись "Гуманитарная миссия".