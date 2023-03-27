Защитные сооружения начали появляться вдоль трассы Мариуполь-Никольское-Пологи-Орехов-Запорожье.

Российские оккупационные войска начали строить защитные сооружения неподалеку от временно оккупированного Мариуполя. Они начали появляться вдоль трассы на границе Донецкой и Запорожской областей.

"Никакой паники нет, но это не точно. В районе Розовки (53 км от Мариуполя – ред.) на границе между областями оккупанты срочно и быстро начинают строить зубодраконные защитные сооружения", – заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, защитные сооружения начали появляться вдоль трассы Мариуполь-Никольское-Пологи-Орехов-Запорожье.

Видео дня

"Просто все идет по плану. Вопрос только – по чьему", – резюмировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

27 марта 2023 года в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что взорвался автомобиль, который принадлежит одному из командиров российских оккупантов.

Ранее советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе заметили грузовики с флагами Дагестана и Армении. На них была надпись "Гуманитарная миссия".

Вас также могут заинтересовать новости: