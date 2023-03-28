Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Накануне в Мариуполе взорвали машину начальника "полиции", ответственного за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе, говорится в сообщении в Telegram-канале мариупольского городского совета.

"Как и обещали, рассказываем больше о вчерашней атаке Мариупольского сопротивления на одного из руководителей оккупационных войск в Мариуполе. Целью сопротивления стал Михаил Москвин - начальник "полиции" в оккупированном Мариуполе. Именно этот человек ответственен за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города", - отметили в горсовете.

Отмечается, что после подрыва машины оккупант находится в больнице №2 (17 микрорайон).

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"Этот злодей ответственен за создание и функционирование фильтрационных наборов вокруг Мариуполя. По его приказам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага. Сейчас Москвин в больнице в тяжелом состоянии. Каким бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Взрыв в Мариуполе - что известно

27 марта пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что во временно оккупированном Мариуполе взорвали автомобиль одного из военных командиров российских захватчиков.

Оккупанты так называемой "ДНР" утверждали, что в Мариуполе совершено покушение на начальника "полиции" Москвина. Утверждалось, что он жив.

Оккупация Мариуполя - преступления россиян

Мариуполь был под плотным огнем россиян с первых дней полномасштабного вторжения. В мае - после выхода из "Азовстали" украинских защитников - город перешел под полную оккупацию рашистов.

Оккупанты фактически стерли город с лица земли - разрушена вся городская инфраструктура и дома гражданских.

До сих пор неизвестно точное количество погибших в результате российской агрессии.

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