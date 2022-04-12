Морпехи поблагодарили за поддержку народ Украины.

Морские пехотинцы из 36-й бригады, защищающие Мариуполь от россиян, передали видеообращение, в котором заверили, что они не оставили своих позиций и остаются верными Украине, и попросили помнить о цене сопротивления и отстоять победу.

Видео обнародовала журналистка 1+1 Наталья Нагорная.

Нагорная пояснила, что ей скинули видео морские пехотинцы 36 бригады, которое "записано сегодня около 5 утра в Мариуполе". Она публикует видео, "чтобы никто не мог сказать "их просто сломали".

Журналистка подчеркнула, что бойцы "до сих пор держатся, но не на чем держаться" – так что "счет идет на часы".

"Слава Украине! Мы – защитники Мариуполя, 36-я бригада морской пехоты, которая до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиции. Мы держали каждый кусочек этого города по нашей возможности. Но реалии таковы, что действительно город оказался в блокаде, в кольце – и никакого подвоза боеприпасов, продовольствия не происходило", - заявили защитники Мариуполя.

"Держали до конца. Мы благодарны каждому украинцу, который верил и продолжает верить в морскую пехоту. На этой вере мы продержались так долго. Мы не оставили свои позиции. Мы остались верны и остаемся верны всегда. И все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело: отстоять победу до конца. Украина, Европа, мир… С верой в победу, мы верны всегда, верны до конца", - отметили мариупольские герои.

Бои за Мариуполь

Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, которые создали в городе гуманитарную катастрофу и оказывают геноцид.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что связь командования с силами обороны в Мариуполе есть, а детали оборонительной операции не должны быть предметом общественного обсуждения.

Россияне угрожали заблокировать украинских бойцов на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и применить против них химическое оружие.

Вечером 11 апреля российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".

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