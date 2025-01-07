О получении россиянами М-1978 "Коксан" начали говорить еще в октябре 2024-го.

В сеть выложили первое видео с самоходной артиллерийской установкой М-1978 "Коксан" на фронтах российско-украинской войны. На него обратил внимание военно-технический портал Defense Express.

На видео хорошо видно, что речь идет именно о северокорейской САУ. "Ким Чен Ын подарил. Корейская артиллерия", - говорит голос за кадром.

Со своей стороны отметим, что о передаче России самоходных артиллерийских установок М-1978 активно говорят уже несколько месяцев.

Ранее в сеть выложили фото, которые демонстрировали, как северокорейские "Коксаны" транспортируют по железной дороге через территорию РФ.

М-1978 "Коксан" - справка

"Коксан" является северокорейской самоходной артиллерийской установкой с пушкой калибром 170-мм.

Дальность стрельбы с обычным осколочно-фугасным снарядом оценивается в 40 км, а при использовании активно-реактивного снаряда она увеличивается до 60 км. Впрочем, количество последних довольно ограничено.

Скорострельность системы оценивается в 1-2 выстрела за пять минут.

Эксперты отмечают, что "Коксан" проигрывает современным артиллерийским системам (в частности, PzH 2000) как по дальности выстрела, так и по скорострельности.

При этом "Коксан" является абсолютно открытым и не имеет броневой рубки, что делает САУ крайне уязвимой к атакам со стороны M142 HIMARS.

Артиллерия в войне - что интересного

Напомним, ранее украинские военные рассказали о преимуществах отечественной САУ "Богдана". По их словам, главным преимуществом самоходной артиллерийской установки является ее точность.

Другим плюсом является то, что САУ хорошо проходит даже по болоту, а в боевое положение ее можно перевести за 5-10 минут. Работу военным упрощает компьютерная система наведения.

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