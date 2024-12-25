Военные заявляют, что САУ "Богдана" уже успела отлично зарекомендовать себя на поле боя.

Самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" прошла долгий путь от экспериментального оружия до одной из самых массовых САУ в Европе. Поэтому военные, которые работают с ней, уже смогли определить все ключевые плюсы и минусы этой установки.

Об этом рассказали военнослужащие из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, сообщает NV.

Командир батареи с позывным "Колибри" поделился с журналистом издания, что позиция "Богданы" отличается от стандартного размещения САУ. Если советские установки тщательно маскируют и окапывают, то это оружие может регулярно менять позиции благодаря маневренности и дальности эффективного огня.

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"Сначала, конечно, были сомнения. Как оно работает, какие особенности и работает ли вообще. Было много обсуждений. Но еще на полигоне стало понятно, что оружие показывает себя хорошо", - вспомнил "Колибри".

Командир батареи заявил, что ключевым преимуществом "Богданы" является ее точность. Также в разговоре с журналистами он упомянул, что к ходовой САУ нет никаких вопросов, она почти идеальная.

"Она проходит по болоту, да и по асфальту очень хорошо идет. В боевое положение, грубо говоря - посреди поля, может стать за 5-10 минут, если не быстрее", - подчеркнул "Колибри".

Журналист издания рассказал, как посреди разговора с военными экипаж получил команду "К бою!" после того, как аэроразведка зафиксировала передвижение вражеской пехоты на большом расстоянии. По его словам, эта цель оказалась достижимой для "Богданы".

Командир экипажа с позывным "Тор" подчеркнул, что у САУ есть компьютерная система наведения. Он добавил, что это значительно упрощает работу и экономит время.

"Здесь не надо крутить шестерни. Нажал несколько кнопок, она наводится сама. Максимум наводчик может корректировать какие-то детали", - объяснил он.

По словам журналиста, подготовка к выстрелу заняла считанные минуты. Для безопасности выстрел был осуществлен с помощью специального шнура, который позволяет выстрелить на расстоянии от установки. Он отметил, что эта САУ оказалась тише советских установок.

"Сравнивать со старыми САУ, такими как "Гвоздика" или "Акация", нечего. Разница очень серьезная в пользу "Богданы". Прежде всего учтите, что дальность выстрела почти в два раза больше. Ствол новый и ствол, которому 50 лет - это очень большая разница", - сказал журналисту наводчик с позывным "Конь".

Кроме того, у "Богданы" есть и минусы, о которых рассказал журналистам источник издания в Силах обороны. По его словам, бригады, которые работают с "Богданой", регулярно передают данные о недостатках или проблемах установки.

В издании напомнили, что согласно официальным сообщениям, по состоянию на начало вторжения РФ в 2022 году в Украине была только одна единица САУ "Богдана". С начала полномасштабной войны было запущено серийное производство установки и ее постоянное масштабирование.

Источник поделился с изданием, что "Богдана" постепенно модифицируется. Одним из наиболее заметных изменений стало улучшение шасси. Первая версия САУ была основана на КрАЗ-6322.

В издании подчеркнули, что модифицированные версии САУ часто неофициально называют "Богдана 2.0" или "Богдана 3.0".

"Я когда слышу, что с "Богданой" что-то не так, то хочу понимать, о какой именно "Богдане" мы говорим. Я знаю вариации, которые ну очень сильно отличаются друг от друга. Хотя и то, и другое, якобы, одно и то же оружие. Были ли у первых изделий проблемы? Были, и немало. Но в последних образцах очень серьезно исправили их", - рассказал источник журналистам.

САУ "Богдана" - что известно

Напомним, что "Богдана" является самоходной артиллерийской установкой, которая была разработана Краматорским заводом тяжелого станкостроения и компанией "Украинская бронетехника" в рамках опытно-конструкторской работы по государственному оборонному заказу Министерства обороны Украины с февраля 2016 года.

"Богдана" оснащена 155-мм орудием и стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр. Установка изготавливается серийно с 2023 года в нескольких вариантах на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в нашей стране производят по шесть САУ "Богдана" ежемесячно. Он подчеркнул, что масштаб производства будет постепенно расширяться.

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