Активисты из России, Беларуси и Украины создали петицию с требованием выдворить Кабаеву.

Российская гимнастка Алина Кабаева, которая по данным СМИ является любовницей президента РФ Путина, попала "под прицел" активистов. Ее требуют выгнать из Швейцарии, где она "отсиживается" вместе с детьми от диктатора.

Активисты создали петицию под названием "Швейцария, зачем вы приютили пособников путинского режима??!" на сайте change.org.

В ней указано, что граждане России, Украины и Беларуси обращаются к властям Швейцарии с просьбой по поводу Кабаевой. Бывшую гимнастку в петиции называют "Евой Браун" (любовница Гитлера), а Путина - "Фюрером".

"Широкому кругу общественности стало известно, что зловещая фигура российской политической и медийной сферы, бывшая профессиональная спортсменка Алина Кабаева, являющаяся личной любимицей безумного диктатора и военного преступника Путина, устроившего в эти дни нападение на Украину, скрылась от последствий введенных против России санкций", - указали активисты.

Авторы петиции отметили, что Швейцария впервые в современной истории нарушила свой нейтралитет и присоединилась к санкциям против Путина. Однако его любовница продолжает скрываться в этой стране.

"Хотим напомнить, что госпожа Алина Кабаева не просто простая женщина, запятнанная связью с российским диктатором, но и преступница против человечества.... Алина Кабаева поддерживает эту войну, описывая ее не как агрессивную войну, противоречащую международному праву, а как "спецоперацию", - добавили в петиции.

Активисты просят правительство Швейцарии обратить внимание пребывание Кабаевой в этой стране. Авторы петиции настаивают на том, что любовнице Путина нельзя позволять жить за пределами РФ.

"Просим быть принципиальным в случае сегодняшнего преступления против человечности всех бенефициаров путинского режима! Пожалуйста, воссоедините "Еву Браун" с ее "Фюрером!", - подытожили активисты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пока российские оккупанты по приказу Владимира Путина бомбят мирные города Украины, сам диктатор прячется в бункере, а его любовница – гимнастка Алина Кабаева вместе с четырьмя детьми скрывается в Швейцарии.

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