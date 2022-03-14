13 марта оккупанты обстреляли Яворовский полигон, в результате атаки погибли 35 человек.

Минобороны России анонсирует новые удары по объектам инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил представитель оборонного ведомства РФ во время вечернего брифинге.

Российские захватчики обвинили Украину в том, что это якобы Вооруженные силы Украины применили кассетные боеприпасы по мирному населению Донецка, тогда как в Украине уже опровергли кремлевский фейк, подтвердив, что ракета была российской.

"В ответ на эти действия Вооруженные Силы Российской Федерации будут принимать немедленные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружения, которое "националисты" используют для совершения "военных преступлений", - заявили в МО РФ.

Россияне призвали работников указанных заводов, а также жителей близлежащих домов "покинуть потенциально опасные зоны".

Террористы заявили, что им известно пребывания "иностранных наемников" в Украине, по ним "будут осуществлять точечные удары", подобные атаке на Яворовский полигон во Львовской области.

"Никакой пощады наемникам не будет, где бы в Украине они ни находились", - пригрозили в МО России.

11 марта в ООН заявили, что получили достоверные данные использования российскими террористами кассетных бомб по гражданским объектам в Украине, что является прямым нарушением международного права.

С начала открытой войны Россия бомбит украинские города, уничтожая гражданскую инфраструктуру, расстреливает местное население, обстреливает больницы и жилые дома, срывает гуманитарные коридоры, моря мирных жителей отсутствием воды и пищи.

Кроме того, омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила о фактах изнасилования женщин во временно оккупированных россиянами населенных пунктах.

После бомбардировки роддома в Мариуполе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что там якобы была база ультраправого батальона "Азов".

13 марта оккупанты обстреляли Яворовский полигон в результате атаки погибли 35 человек, более сотни – ранены. В США объяснили, что бомбардировка Львовщины свидетельствует о признании Путиным провала "спецоперации" в Украине.

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