Мэр Львова Андрей Садовый заявил о вероятности повторных обстрелов города.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Львов. Возможны повторные обстрелы. Оставайтесь в укрытии", - отметил мэр.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, оккупанты выпустили несколько ракет по Львову.
Мэр города не уточнил детали и призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.
В соцсетях горожане сообщают, что слышали несколько взрывов.
В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.