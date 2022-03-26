Он призвал граждан оставаться в укрытии.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о вероятности повторных обстрелов города.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Львов. Возможны повторные обстрелы. Оставайтесь в укрытии", - отметил мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, оккупанты выпустили несколько ракет по Львову.

Мэр города не уточнил детали и призвал горожан не распространять фото или видео с места удара и оставаться в укрытиях.

В соцсетях горожане сообщают, что слышали несколько взрывов.

В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц.

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