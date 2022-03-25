Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 Отпевание погибшего на Яворовском полигоне 22-летнего воина Константина Руденко в церкви в Дрогобыче /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 На фото Соломия вместе с матерью Константина Надеждой и сестрой Софией посещает могилу погибшего /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 На фото Соломия вместе с матерью Константина Надеждой и сестрой Софией посещает могилу погибшего /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 На фото Соломия вместе с матерью Константина Надеждой и сестрой Софией посещает могилу погибшего  /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 На фото Соломия вместе с матерью Константина Надеждой и сестрой Софией посещает могилу погибшего  /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 22-летний Константин Руденко погиб во Львовской области /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 Уже в конце апреля 19-летняя вдова должна рожать сына /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 Уже в конце апреля 19-летняя вдова должна рожать сына /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав
Фото В результате обстрела Яворивского полигона погиб 22-летний инструктор, у него осталась беременная жена 25 марта 2022 Уже в конце апреля 19-летняя вдова должна рожать сына /  © фото УНИАН / Ратинский Вячеслав

Ночью, 13 марта, во время циничного ракетного обстрела Россией территории Международного центра миротворчества и безопасности, известного как "Яворовский военный полигон" на Львовщине погибло 35 украинских воинов. Среди них – воин-контрактник 22-летний Константин Руденко, который работал инструктором в учебном военном центре.

Константин Руденко родился 26.01.2000 года в Чернигове. Жена воина – жительница дрогобыча, 19-летняя Соломия Фединишин, стала вдовой на 9 месяце беременности. 

Как написал на своей странице в Facebook фотокорреспондент УНИАН Вячеслав Ратинский, Константин Руденко работал инструктором на полигоне. За несколько дней до трагедии он вместе с собратьями поймал диверсантов, что ставили метки, но было уже поздно.

Сейчас Соломия Фединишин живет в родительском доме в Дрогобыче. Уже в конце апреля должна рожать. Как рассказала женщина, назовет сына Артемом - так хотел этого ее покойный муж.

Обстрел Яворовского полигона 

В ночь на 13 марта российские захватчики обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине.

Авиаудар осуществили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего захватчики выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.

В результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

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