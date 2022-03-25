13 марта 2022 года в результате обстрела Яворовского полигона на Львовщине погиб ее муж - 22-летний инструктор.

Ночью, 13 марта, во время циничного ракетного обстрела Россией территории Международного центра миротворчества и безопасности, известного как "Яворовский военный полигон" на Львовщине погибло 35 украинских воинов. Среди них – воин-контрактник 22-летний Константин Руденко, который работал инструктором в учебном военном центре.

Константин Руденко родился 26.01.2000 года в Чернигове. Жена воина – жительница дрогобыча, 19-летняя Соломия Фединишин, стала вдовой на 9 месяце беременности.

Как написал на своей странице в Facebook фотокорреспондент УНИАН Вячеслав Ратинский, Константин Руденко работал инструктором на полигоне. За несколько дней до трагедии он вместе с собратьями поймал диверсантов, что ставили метки, но было уже поздно.

Сейчас Соломия Фединишин живет в родительском доме в Дрогобыче. Уже в конце апреля должна рожать. Как рассказала женщина, назовет сына Артемом - так хотел этого ее покойный муж.

Обстрел Яворовского полигона

В ночь на 13 марта российские захватчики обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине.

Авиаудар осуществили из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Всего захватчики выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет была сбита в воздухе.

В результате обстрела погибли 35 человек, еще 134 получили ранения.

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