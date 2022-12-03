В настоящее время рисков наступления РФ с территории Беларуси нет, заявляли военные.

Александр Лукашенко в разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, прилетевшем без объявления в Минск, заявил, что сегодня беларусская и российская армия "готовятся как единая армия".

Диктатор напомнил, что в республике продолжается "слаживание" подразделений обоих стран.

"Мы серьезно к этому подошли: и наши, и ваши офицеры готовят и беларусских ребят, и россиян, чтобы в случае необходимости (стать – ред.) в первые ряды на защиту нашего "Союзного государства", (чтобы – ред.) смогли отразить любую агрессию. Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся, все об этом знают. Мы этого не прятали. Словом, так как договаривались с президентом России… Планы выполняем", - отчитался Лукашенко.

Видео дня

Лукашенко добавил, что "не собирается никого пугать". "Вы – тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили, в нашем регионе не глядя как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы", - обратился он к Шойгу.

При этом диктатор снова вспомнил байку о Западе, желающем войны "до последнего украинца".

"Если они (западные страны – ред.) хотят воевать до последнего – не то украинцев, не то поляков – это их правда. Пока я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Не видим. Ну, тогда и "специальная операция" не прекратится. Вы это лучше меня знаете", - пригрозил Лукашенко.

Есть ли угроза наступления с территории Беларуси?

В ВСУ констатировали накопление союзной группировки на территории Беларуси. Но рисков наступления со стороны севера пока нет, отметили военные.

Также в разведке предупреждали о начале военных учений в Беларуси с 1 декабря. "Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск. Поэтому ожидаем на белорусской территории активных мер, прежде всего по оперативной и боевой подготовки", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Беларусь помогает России в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию республики в пользование русской армии. Именно оттуда российские танки прорывали украинскую границу 24 февраля.

Из Беларуси летят российские ракеты.

По мнению западных аналитиков, пока Беларусь занимается отвлечением украинских сил от сосредоточения на горячих участках фронта. Но ВСУ готовятся в случае вторжения беларусской армии.

Режим Лукашенко также помогает оккупантам ремонтировать разбитую технику, перебрасывать технику в Украину и др.

Минск среди прочего действует против Украины и на международном уровне. 13 сентября режим Лукашенко не поддержал осуждение попытки Путина аннексировать украинские регионы.

Вас также могут заинтересовать новости: