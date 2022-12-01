Сейчас на территории Беларуси создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале, не фиксируется.
Как рассказал в эфире национального телемарафона представитель ГУР Вадим Скибицкий, с декабря в Беларуси начинается новый учебный год: "Войска будут выходить на полигоны, отрабатывать различные вопросы боевого слаживания, проверки родов и войск".
"Поэтому ожидаем на беларусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодня признаков создания мощной ударной группировки на территории Беларуси не видно", — рассказал Скибицкий.
Хоть угроза применения группировки "Союзного государства" сохраняется, однако у России для этого недостаточно вооружения.
"Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику с хранения со складов, с арсеналов, с центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы пополнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части", - отметили в разведке.
Война - новости: как Россия использует Беларусь
С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.
В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.
Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.
Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.
Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.