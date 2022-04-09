Защитники города противостоят 10 тысячам врагов.

Мариуполь пытаются взять штурмом 10 тысяч российских оккупантов. Именно такому войску противостоят защитники города.

Количество врагов вокруг Мариуполя раскрыл президент Украины Владимир Зеленский во время совместного выступления с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, который посетил Киев.

"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных", — заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что оборона города — это большое испытание для украинских солдат, которые там находятся. Но если получится удержать Мариуполь, то эти 10 тысяч оккупантов не смогут двинуться на восток страны, который РФ стремится захватить.

На встрече с федеральным канцлером Австрии Зеленский также заявил, что не берется давать прогнозы относительно сражения на Донбассе, к которому активно готовится враг.

"Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу", — сказал президент Украины.

Зеленский также прокомментировал, от чего будут зависеть дальнейшие действия Российской Федерации. По его словам, главным фактором будет стойкость ВСУ и готовность украинских защитников к атакам оккупантов. Но не менее важна и скорость в поставках оружия от партнеров.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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