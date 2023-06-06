Ночью враг взорвал дамбу Каховской ГЭС. По словам Дмитрия Лубинца, россияне уже пытаются нивелировать это преступление в глазах общества.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал мир "не прощать" россиянам подрыв дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, враг уже пытается словами и понятиями оправдать это преступление, которое является ничем иным, как терроризмом против экологии и украинцев. Об этом он написал в Telegram.

"Обращаю внимание международного сообщества: это очередные преступления россиян! Они уже начинают оправдывать это преступление, нивелировать словами и понятиями. Однако мы должны понимать: им верить нельзя", - указал он.

Лубинец подчеркнул, что действия оккупантов могут привести к катастрофическим последствиям. В частности, существует угроза затопления окрестных населенных пунктов и уничтожения биосферы: "А еще временно оккупированный Крымский полуостров может остаться без воды. Это создает дополнительные риски и для функционирования ЗАЭС", - добавил он.

Оккупанты ночью взорвали дамбу Каховской ГЭС

Напомним, что ночью вражеские войска пошли на ужасный экологический теракт - взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая расположена чуть выше города Херсон по течению Днепра.

По предварительным данным, объект получил критические повреждения. Южные территории Украины могут остаться без электричества и воды. Существует большая вероятность подтопления. В Херсонской ОВА говорят, что уровень воды из-за подрыва дамбы станет критическим в течение пяти часов. Людей предупредили о срочной эвакуации в другие области Украины.

В связи с катастрофой президент Зеленским срочно созвал совет СНБО. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, есть угроза для Запорожской атомной электростанции.

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