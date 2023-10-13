За прошедшие сутки уничтожены два плавсредства противников, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Позиции Сил обороны на правом берегу Херсонской области сильные, и если российские оккупанты попытаются форсировать Днепр, то потерпят провал.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона. Она отметила, что оккупанты подтягивают свои лодки к левобережью, возобновляют запасы, но Силы обороны их постоянно уничтожают, в частности, за минувшие сутки ликвидированы два таких плавсредства.

"Регулярно пытаемся "срезать" этот их речной недофлот", - сказала Гуменюк. По ее словам, группы вражеских лодок маневрируют среди островов, вдоль левого берега, патрулируя и наблюдая за действиями Сил обороны.

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Говоря о возможности осуществления врагом попытки форсировать Днепр, Гуменюк отметила, что это была бы "абсолютно летальная для них история". По ее словам, Силы обороны прочно закрепились на правом берегу и будут противодействовать таким попыткам. "Поэтому это не возможно фактически, и даже если какая-то ДРГ сорвется и высадится, то она попадет в ловушку", - подчеркнула она.

При этом добавила, что такие попытки на сегодня не фиксируются, но происходит маневрирование между островами, где они пытаются развернуть наблюдательные посты, подвести боеприпасы и поменять личный состав.

По ее словам, левобережье Херсонщины для российских оккупантов стало хабом, где они пытаются восстановить подразделения после горячих столкновений на Запорожском и восточном направлении. При этом отметила, что силы врага, которые сосредоточены на левобережье, достаточно мощные, подготовленные и держат оборону, но их количество не увеличивается.

Гуменюк сказала, что Силы обороны не дают врагу спокойно отдыхать, в частности, за минувшие сутки "отминусовано" 15 единиц автобронетанковой техники.

Важные новости Украины о войне

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В частности, наши защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки, однако тщетно.

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