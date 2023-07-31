Украина взяла под контроль один из ключевых пунктов российской обороны.

Украинские силы на двух участках приблизились к оборонной линии россиян, известной как "линия Суровикина" или "линия Фаберже" (второе название она получила из-за высокой стоимости и хищении средств при ее сооружении), отметил в эфире FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на критику контрнаступления Вооруженных сил Украины, которая последние недели звучит в западных СМИ, у украинских сил есть постоянное устойчивое продвижение вперед.

"Несмотря на все заявления о замедленном темпе украинского контрнаступления, события развиваются более чем динамично. На двух участках фронта мы вышли к так называемой "линии Суровикина". Речь идет о Веремевском выступе. Благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины мы захватили один из ключевых пунктов российской обороны – Старомайорское – и фактически заблокировали Урожайное. Второе направление – так называемое Ореховское, где фланговым охватом мы вышли фактически в тылы российской группировки, охватив населенный пункт Работино", – отметил Снегирев.

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Он напомнил, эта глубоко эшелонированная система обороны с широкими минными полями и противотанковыми рвами была призвана прикрыть территорию оккупированного Крыма и побережье Азовского моря.

"По Старомайорскому следует отметить, что на данный момент Вооруженные силы Украины фактически заблокировали Урожайное с трех сторон. … Следующий рубеж обороны РФ, который будут штурмовать наши защитники, будет проходить по линии Времевка, Старомлиновка, Октябрьское. Это так называемая вторая линия обороны.После данной линии идет уже непосредственно "линия Суровикина". То есть мы можем утверждать, что Вооруженные силы Украины прорвали оборонительные укрепления оккупантов на двух направлениях и соответственно приблизились к основной линии обороны", – добавляет он.

Линия Суровикина - последние оценки

В конце ноября стало известно, что на левобережье Днепра, куда армия российских оккупантов отступила после освобождения Херсона, начала появляться так называемая "линии Суровикина". Обширная серия траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенных для замедления любой украинской атаки, появилась в глубоком тылу – на расстоянии 60 км от линии фронта. Сообщалось, что она призвана помочь россиянам сохранить контроль над оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

Профессор Марк Галеотти отмечал, что "линия Суровикина" может просуществовать дольше, чем российский генерал Сергей Суровикин, задержанный после мятежа главаря российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отмечал, что инициатива за ВСУ по всей линии фронта, и на южном направлении рассыпается так называемая "линия Суровикина".

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