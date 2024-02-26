Эксперт считает, что после ухода из Авдеевки будет перестроена линия фронта туда, где она более укреплена.

Силы обороны отошли от поселка Ласточкино Покровского района Донецкой области Ласточкино для выравнивания фронта, о чем заявили ВСУ.

Как пояснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 Каналу", подобные действия происходят, чтобы уменьшить линию фронта и увеличить плотность войска. Эксперт считает, что после ухода из Авдеевки будет перестроена линия фронта туда, где она более укреплена.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию в Крынках. Свитан убежден, что сейчас основная задача перед ВСУ на левом берегу - не создать линию фронта, а работать в формате разведки боем. То есть выявлять точки врага, чтобы потом их накрывать артиллерией.

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"Или побудить открытие огня на себя. Это очень сложная и опасная задача - провоцировать движение колонн врага на себя, для того, чтобы их замкнуть в огненный мешок: когда за колонной открывается огонь сверху и врага раздавливает по нашим рубежам", - пояснил эксперт.

Ласточкино - что происходит в населенном пункте

Как сообщал УНИАН, ранее аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что в село Ласточкино Донецкой области, которое расположено под недавно захваченной россиянами Авдеевкой, якобы вошли оккупационные силы РФ.

"В Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки...", - утверждает аналитик, ссылаясь на анализ открытых данных.

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