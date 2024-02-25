Враги также зашли в Работино Запорожской области, утверждает аналитик.

В село Ласточкино Донецкой области, которое находится под недавно захваченной россиянами Авдеевкой, вошли оккупационные силы РФ.

О том, что вражеские войска вторглись в населенный пункт, сообщает "BILD на русском" в Telegram, ссылаясь на сведения эксперта издания по анализу открытых данных Юлиана Рёпке. "В Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки…", - утверждает аналитик.

По данным эксперта, враги также зашли в село Работино Запорожской области. "В Запорожской области ВС РФ продолжают ликвидацию выступа вокруг Работино...", - отметил аналитик.

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Вечером 24 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики оккупировали Ласточкино. Официального подтверждения этой информации нет.

Также эксперты сообщили, что противникам иногда удается прорываться в Работино, но их берут в плен или ликвидируют.

15 февраля депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко говорил, что оккупантам иногда удается прорываться в это село. По его словам, в центре населенного пункта не шли боевые действия.

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