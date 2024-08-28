По его мнению, Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области.

Украинские войска намерены сохранить захваченную ими российскую территорию в Курской области на "некоторое время", заявил в среду заместитель директора ЦРУ.

Выступая на саммите по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне, Дэвид Коэн сказал, что значение вторжения в Курск "еще предстоит выяснить", пишет Reuters.

"Они остаются в России. Они строят оборону и, похоже, намерены сохранить часть этой территории на некоторое время", - сказал он.

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Президент России Владимир Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть территорию в Курской области. Но российским войскам предстоит "тяжелый бой", считает заместитель.

"Мы можем быть уверены, что Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию. Мы ожидаем, что это будет трудная битва для русских", - подчеркнул Коэн.

Операция в Курской области - детали

Это произошло после того, как Украина начала крупное трансграничное вторжение в российскую Курскую область в начале этого месяца, где, как она утверждает, теперь контролирует более 1200 квадратных километров региона, в то время как российские войска продолжают продвигаться в восточном Донецком регионе.

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