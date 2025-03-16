Украинские военные утверждают, что существенную роль в ситуации на Курщине сыграли северокорейские войска.

Одним из толчков, из-за которых ВСУ пришлось внезапно оставить позиции в Курской области РФ, стало разрушение мостов россиянами в регионе для того, чтобы усложнить отступление украинских войск. Об этом, а также как именно происходило отступление, украинские военные и аналитики рассказали изданию The New York Times.

Старший командир украинской бригады Артем, в частности, вспомнил, что российские беспилотники били по заранее установленной на мостах взрывчатке, чтобы попытаться усложнить отступление украинских войск. В одном из случаев, говорит, оккупанты даже сбросили управляемую бомбу весом 6000 фунтов, чтобы перекрыть главную артерию.

Украинские военные считают, что существенную роль в ситуации на Курщине сыграли северокорейские войска, которые в январе отошли с поля боя, чтобы перегруппироваться. Когда же они вернулись в начале февраля, утверждают украинские защитники, то уже имели улучшенные боевые навыки.

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По словам командира украинского взвода Бороды, к середине февраля российские войска продвинулись в радиусе пяти миль от основных путей снабжения Украины в Суджу, что позволило им обстреливать дороги большим количеством беспилотников. Дроны работали через ультратонкие оптоволоконные кабели и потому были невосприимчивы к помехам.

"Их дроны приземлялись вблизи ключевых маршрутов снабжения и ждали, пока цель пройдет мимо", - сказал 36-летний боец Сил специальных операций Кэп.

Издание приводит данные аналитиков о том, что эвакуация украинских войск происходила в основном пешком, ведь транспортные средства могли бы стать легкой мишенью для вражеских беспилотников. Кроме того, препятствия для отступления создавала и уничтоженная военная техника, которая засоряла дороги.

Солдаты рассказали, что некоторые украинские военные перед тем как выйти вынуждены были жечь собственное снаряжение, чтобы оно не попало в руки россиян.

Военные сообщили, что приказ отступать из Суджи они получили 10 марта. По словам Бороды, отступление было организованным и хаотичным одновременно, на него повлияли различные факторы: "усталость, хорошие или плохие приказы от отдельных командиров, неправильное общение или хорошо налаженная координация".

Издание со ссылкой на военных аналитиков и украинских солдат, которые воевали на Курщине, и даже на "некоторых известных российских военных блогеров" подчеркнуло, что ни разу большое количество украинских войск не было окружено, как в этом уверяли президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

Ситуация в Курской области

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп 14 марта написал, что в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. "Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизни", - добавил он.

Впоследствии Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа "пощадить" украинских военнослужащих в Курской области и заверил, что в случае сдачи в плен украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное обращение".

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил, что РФ накапливает силы, чтобы зайти с Курщины и окружить наши войска в Украине. Он заверил, что слова об окруженных украинских военных на Курщине является ложью главы Кремля Владимира Путина. "Окружения украинских военных на территории Курской области нет", - подчеркнул Зеленский.

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