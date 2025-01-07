Украинские бойцы закрепляются на новых участках, отметил Сергей Згурец.

ВСУ в Курской области продвинулись на северо-запад от Суджи и закрепляются на новых участках, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Еспресо".

"Противник будет пытаться усилить давление на украинские подразделения, которые проводят контратакующие действия. Поэтому этот участок будет оставаться одним из самых сложных и важных", - подчеркнул он.

По его словам, украинские БТРы эффективно уничтожают российскую пехоту, которая находится в боевых линиях.

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Эксперт напомнил, что, по состоянию на 6 января, в результате боевых действий в Курской области российские войска понесли значительные потери - всего 38 тысяч человек убитыми и ранеными, а общий состав группировки на этом участке фронта достигал 90 тысяч человек.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, как рассказал офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады, из-за операции ВСУ в Курской области РФ, оккупационная армия вынуждена оттягивать свои резервы с севера Харьковской области.

Также 7 января стало известно об очередной партии уничтоженных северокорейских солдат, которые воюют против Украины в Курской области РФ. Сообщалось, что операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи.

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