Российские военкоры жалуются, что на уничтожение бронетанковой группы у ВСУ уходит от 20 до 60 минут.

Недавнее провалившееся наступление России на востоке Украины, оставило после себя "кладбище" разбитой бронетехники, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Отсутствие снега и недавние сообщения о массированном российском наступлении с участием большого количества Т-62 указывают на Часов Яр, город-крепость в Донецкой области. Судя по плотности кладбища техники, большая штурмовая группа столкнулась с упорным сопротивлением украинцев и была быстро уничтожена", - пишет аналитик.

Как отмечает Акс, большинство из примерно 14 уничтоженных единиц техники - это обычные типы, включая старые танки Т-62 и бронированные тягачи МТ-ЛБ. Однако есть пара любопытных новых гусеничных машин, которые, по-видимому, являются самодельными бронетранспортерами на базе шасси Т-62.

Как отмечает аналитик, бронированный корпус безбашенного Т-62 в сочетании с двигателем мощностью 580 лошадиных сил должен обеспечить разумную степень защиты и мобильности любой пехоте. Однако проблема этих машин, как и остальной российской техники, в том, что ни одна из них не имеет шансов в массированных атаках под взрывами беспилотников.

"Но время от времени предпринимается попытка ускорить процесс атакой бронетанковой группы", — объяснил российский блогер. "Каждый раз украинцы полностью уничтожают ее с помощью беспилотников FPV, на что уходит от 20 до 60 минут".

Война в Украине - новости

Оккупанты продолжают продвигаться на востоке Украины, и по данным DeepState за минувшие сутки захватили сразу три населенных пункта в Донецкой и Харьковской областях - Лозовую, Ивановку и Шевченко.

Также продолжаются тяжелые бои за Торецк Донецкой области. Пехота российских оккупационных войск фиксируется на северо-западных и северных окраинах города

Вас также могут заинтересовать новости: