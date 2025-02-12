Массированные атаки России в Курской области ослабили войско врага.

Война в Курской области продолжает оставаться маневренной. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"То наступление, которое РФ пыталась проводить перед новым годом, даже после него - оно обескровило те войска, которые есть на Курщине. И следствием этого стал временный отвод северокорейских войск с линии фронта. Несколько недель они находились за пределами боевых действий. Это ослабило российские войска. Мы там сейчас ищем новые щели, слабые места", - сказал Попович.

Он добавил, что таким образом Украина пытается наступать. И в некоторых местах Силам обороны удается возвращать территории, которые Россия взяла под свой контроль накануне.

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"Злую шутку для россиян здесь играет "взятие территорий в кредит". Они заявляют, что взяли какой-то населенный пункт, докладывают об этом наверх, а фактически этого нет. Потом появляется информация, что в ту сторону ведется наступление украинских войск. Они это широко практикуют и это потом играет с ними злую шутку", - добавил Попович.

Он также прокомментировал информацию от росСМИ об уничтожении Украиной двух пропускных пунктов в районе Брянской области: "Относительно ударов по этим пунктам, я бы подождал развития событий. Что там может быть дальше. Возможно просто атака, а возможно и будет развитие".

Ситуация в Курской области: что известно

Журналисты Forbes накануне отмечали, что Силы обороны воспользовались оперативной паузой РФ в Курской области и пошли там в наступление. Отмечается, что Украина воспользовалась перегруппировкой войск и смогла вернуть под свой контроль некоторые территории.

Также журналисты Forbes отмечают тактику Сил обороны на Курщине. Они отмечают, что Украина применяет ту же тактику, что и россияне, но добавляют свою "изюминку".

Между тем военный обозреватель Александр Коваленко пишет, что Путин установил новые дедлайны для вытеснения Сил обороны Украины с Курщины. По словам аналитика, речь идет о 9 мая.

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