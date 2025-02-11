По мнению аналитика, значительной активизации боевых действий в Курской области можно ожидать во второй половине марта.

Глава России Владимир Путин поставил задачу генерал-полковнику Александру Лапину вытеснить ЗСУ из Курской области (РФ) до 9 мая. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в случае невыполнения приказа Лапин может пострадать, так как кремлевский диктатор серьезно относится к указанному дедлайну, ограниченному сакральной датой.

"Российское военно-политическое руководство ставит своим подчиненным очередные дедлайны по зоне боевых действий, и все они сводятся к фетиш-дате 9 мая. Причем, главная задача поставлена генералу Лапину, по Курской области - вернуть ее полностью под контроль Москвы к 9 мая. И в этот раз все гораздо серьезнее, поэтому если Лапин не справится, то неожиданно вскроется, что он коррупционер и наживался на армии, со всеми вытекающими", - написал Коваленко в Telegram.

По его словам, из-за ситуации в Курской области Путин теряет терпение. На торжества, которые традиционно проходят на Красной площади в Москве, кремлевский диктатор пригласит ряд союзников. В их числе - глава КНР Си Цзиньпин. В связи с этим, как отмечает Коваленко, Путин стремится избежать "не победоносного" факта - наличия неподконтрольной Кремлю территории РФ.

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Аналитик предполагает, что Путин планирует в ходе праздничной речи 9 мая отметить достижения российской армии, в частности "освобождение" Курской области, а также поблагодарить северокорейских союзников и лично лидера КНДР Ким Чен Ына. Обозреватель акцентирует:

"Кроме всего прочего, Путин не станет принимать участие в каких либо переговорных процессах, пока у него уязвимое переговорное положение. А неконтролируемая часть Курской области именно таковым и является. Но переговоры ему крайне нужны, для передышки и восстановления сил, поэтому - палка о двух концах".

По его словам, в Кремле надеются, что вторая партия северокорейских солдат поможет в решении "Курской проблемы", и ожидают их поставку в ближайшее время.

"Если товарищ Чен Ын не подведет Путина, то можно ожидать значительной активизации боевых действий в Курской области во второй половине марта", - констатирует Коваленко.

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Как писал УНИАН, весной 2024 года генерал-полковник Александр Лапин, который контролировал безопасность в Курской области РФ, распустил совет, который следил за охраной пограничного региона. По данным The Wall Street Journal, это решение создало еще одну дыру в обороне страны-агрессора, чем в августе и воспользовались ВСУ для молниеносного наступления на Курщине. Отмечается, что Лапин столкнулся с острой нехваткой людей, но его ошибка характерна для высшего руководства, которое часто не имеет связи с реалиями боевых действий. По мнению экспертов, российское централизованное мышление сверху вниз, одна из определяющих черт России при Владимире Путине, дало обратный результат на поле боя.

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