Российским полкам требовалось время для ввода свежих войск и замены техники.

Российские войска после месяцев безуспешных попыток вытеснить украинские Вооруженные силы из Курской области взяли оперативную паузу для перегруппировки. И ВСУ воспользовались этим моментом для контратаки.

"Российские и северокорейские полевые армии взяли "оперативную паузу" 5 февраля или чуть раньше... Российским полкам требовалось время для ввода свежих войск и замены техники; ожидалось, что северокорейский корпус численностью 12 000 солдат в Курске будет заменен одним или двумя свежими полками с несколькими тысячами солдат", - пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Однако украинские войска, воспользовавшись паузой, атаковали в четверг и быстро продвинулись на три мили по нескольким направлениям на юго-восточном краю Курского выступа.

Видео дня

Так, по данным Центра оборонных стратегий, украинские войска продвинулись к юго-западу от Махновки и к северу и востоку от Черкасской Конопельки вдоль шоссе Суджа-Обоянь. При этом они захватили как минимум два населенных пункта: Колмаков и Фанасеевка.

"В ЦОС отметили продолжающиеся бои в Черкасской Конопельке, но если это правда, то россияне в поселке были обойдены основной частью украинской тактической группы. Это означает, что они были отрезаны от основных российских сил дальше на востоке", - отмечает аналитик.

Как отмечает Акс, россияне атаковали ВСУ FPV-беспилотниками, в результате украинцы потеряли БМП, колесный бронетранспортер VAB, по крайней мере один грузовик с защитой от мин и пару танков. Однако это не замедлило наступление.

При этом северокорейские войска, которые находились в процессе отступления из Курской области, были вынуждены развернуться и контратаковать украинские силы.

"Бои продолжаются, но аналитики, которые обновляют окончательную карту контроля Украины, были достаточно уверены в украинских наступлениях, чтобы отметить их на карте. Впервые за много недель украинский выступ в Курске стал больше, а не меньше", - подытоживает Акс.

Курская область - новости

7 февраля аналитики ISW сообщили, что украинские защитники прорвали оборону РФ на Курщине и продвинулись вглубь вражеской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Силы обороны начали новое наступление на территории Курской области РФ. По его словам, украинские военные продвинулись на Курщине на 2,5 километра.

По данным DeepState, украинские военные смогли продвинуться возле населенного пункта Черкасская Конопелька в Суджанском районе Курской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: