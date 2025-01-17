Среди потерь противника – современная "Ракушка".

На Курщине (РФ) бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского разбили колонну российской техники с оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба бригады и обнародовала соответствующее видео. На нем можно увидеть, как движется бронетехника противника, происходит попадание, она начинает взрываться и пылает. Также видно, как вражеская пехота ищет укрытие среди деревьев, под техникой и т.д. и Силы обороны отрабатывают соответствующий сектор.

Украинские военные подбили несколько единиц дорогостоящей техники противника, в частности, БТР МД "Ракушка" - современный десантированный плавающий бронетранспортер, БМД-4 с десантом и боевую бронированную машину с десантом.

"Разбираем бронегруппу противника на Курщине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это - совместная работа николаевских морпехов и 414 отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".

По данным УП, событие произошло в районе населенного пункта Зеленый Путь во время попытки механизированного прорыва противника. Морпехи ликвидировали трех российских оккупантов, еще шесть захватчиков получили ранения (санитарные потери). Уточняется, что уничтожены две боевые машины десанта БМД-2, одна БМД-4 и "Ракушка".

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, недавно в Курской области РФ украинские военные взяли в плен почти 27 российских оккупантов. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь. Говорилось, что, оказавшись в трудной боевой ситуации, они сделали правильный выбор - добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь.

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