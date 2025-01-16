Среди захваченных солдат есть военные из временно оккупированного Севастополя.

В Курской области РФ украинские военные взяли в плен почти три десятка военнослужащих РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с собратьями из других подразделений Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по удержанию определенных районов на территории Курской области российской федерации", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что 27 российских солдат взяты в плен во время выполнения боевой задачи. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители разных регионов России и временно оккупированного города Севастополь.

"Оказавшись в трудной боевой ситуации, они сделали правильный выбор - добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь", - заявили украинские военные.

Десантно-штурмовые войска ВСУ призывают и других солдат РФ не сопротивляться и сдаваться в плен. Украинские военные придерживаются всех норм Международного гуманитарного права, и не убивают тех, кто решил добровольно сложить оружие.

Оккупанты в плену - последние новости

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" взяли в плен 23 российских оккупанта на Торецком направлении. Среди пленных россиян есть как те оккупанты, которые сдались добровольно, так и найденные в подвалах или захваченные в плен во время штурмов.

Говорится, что этим солдатам ВС РФ посчастливилось выжить. Пленные находятся в удовлетворительном состоянии и адекватных условиях содержания, их передадут соответствующим службам. В бригаде надеются, что вскоре их обменяют на пленных украинских защитников.

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