Одновременные наступления ВСУ и России на Курщине закончились кроваво, - Forbes

В обоих случаях пострадали наступающие силы, пишет издание, анализируя потери с обеих сторон.

В воскресенье российские и украинские силы начали наступательные операции в Курской области, вероятно, пытаясь опередить друг друга или сорвать планы противника. Однако обе атаки принесли минимальные результаты и сопровождались значительными потерями для нападающих, пишет Forbes.

Россияне, вероятно, при участии 34-й мотострелковой бригады или 155-й бригады морской пехоты, совершили шесть волн атак, используя около 50 единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты и легкие "багги". Днем, двигаясь по открытым заснеженным полям, они попали под массированный обстрел украинских беспилотников, ракет и артиллерии.

Украинская 47-я механизированная бригада, оснащенная бронетехникой американского производства, смогла эффективно противодействовать атаке, нанеся серьезные потери российским силам. Потери россиян составили 45 погибших и 53 раненых, что соответствует численности почти одной роты.

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Украинское наступление: сложности в Бердине

Украинские силы, в частности десантники из 80-й десантно-штурмовой бригады, попытались продвинуться к поселку Бердин на северном краю Курского выступа. Для атаки они использовали бронированные грузовики американского производства и боевые машины Stryker.

Российские войска, обороняя Бердин, применили взрывоопасные беспилотники, которыми управляли через оптоволоконные кабели. Это затрудняло их глушение украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотники уничтожили несколько "Страйкеров" и нанесли серьезные потери украинцам.

Через несколько дней после боев остается непонятным, удалось ли украинским силам удержать позиции в Бердине, поскольку есть свидетельства о возвращении россиян в поселок после боев.

Ограниченные результаты

Оборонительные преимущества, усиленные современными технологиями, в частности беспилотниками, превращают современный бой в "прозрачное" поле боя, где каждое движение может быть замечено. Роб Ли, эксперт Института исследования внешней политики, отметил, что ни одна из сторон не достигла значительных территориальных изменений в этом регионе.

"Кажется, одновременные наступления одновременно закончились кровавой катастрофой - для стороны, которая нападала", - подытожило издание.

Ситуация в Курской области: что известно

Накануне украинские оборонцы начали новую наступательную операцию в Курской области. По данным аналитиков из Института изучения войны, Силы обороны атаковали РФ с трех разных направлений.

Между тем в ВСУ сообщили, что на фоне новой украинской атаки на Курщине Россия вынуждена перебрасывать в этот регион дополнительные войска из Харьковской области. В частности активность врага упала на Волчанском направлении.

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