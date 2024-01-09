По словам главы МИД, чем успешнее ПВО Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета залетит в воздушное пространство НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что заседание Совета Украина-НАТО, которое состоится в среду, 10 января, будет сопровождаться быстрыми обязательствами помочь противовоздушной обороне отбить волны сокрушительных российских воздушных атак. Об этом он сказал в интервью Politico.

"Прежде всего мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений по дальнейшему укреплению возможностей противовоздушной обороны Украины. Как в отношении современных систем, так и в отношении их боеприпасов. Мы глубоко благодарны всем нашим партнерам, которые продолжают предоставлять Украине средства для защиты ее неба", - отметил дипломат.

Издание напоминает, что Совет Украина-НАТО собирается в Брюсселе в ответ на недавний рост количества атак со стороны России, которые нанесли удары по городам по всей Украине, убив десятки людей. На прошлой неделе Украина попросила альянс о встрече для обсуждения противовоздушной обороны после того, как Москва нанесла удары по Киеву, Харькову и другим городам с помощью комбинации беспилотников иранского производства Shahed и волны крылатых и баллистических ракет.

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"Берлин, который является донором № 2 в мире после США, но все еще отказывается отправлять свои мощные крылатые ракеты Taurus в Киев, также обратился в Брюссель с просьбой проверить страны относительно их плановой поддержки украинского правительства", - говорится в материале.

По словам Кулебы, обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriot, IRIS-T, NASAMS и других "является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра".

"Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в пограничное воздушное пространство НАТО. В общем, нашим союзникам стоит мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны Украины уже сейчас", – подчеркнул глава МИД.

Военная помощь Украине - последние новости

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал запланированные поставки оружия Украине, отметив, что странам-партнерам по Евросоюзу стоит их увеличить.

Ранее УНИАН сообщал, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает последнюю уступку Сенату ради денег для Украины.

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