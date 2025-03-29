Украина не согласится подписывать в таком виде новое соглашение, предложенное Белым домом.

Украина запросит изменения в соглашении о полезных ископаемых с США, включив в него обязательства по увеличению инвестиций США.

Согласно проекту соглашения, с которым ознакомилось Bloomberg, Вашингтон хочет получить контроль над всеми будущими крупными инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых в Украине — без установленного срока действия. Украина же опасается, что это соглашение может подорвать ее стремление вступить в Европейский Союз и обяжет ее вернуть всю военную и экономическую помощь США, предоставленную с начала войны.

СМИ пишет, что США не стали возражать против опасений Украины, особенно по поводу возможного конфликта соглашения с целями по вступлению в ЕС. Это может свидетельствовать о том, что Вашингтон открыт для обсуждения изменений. Сообщается, что если соглашение будет принято, США фактически получат контроль над инвестиционными решениями в крупных секторах украинской экономики, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу критически важных минералов, а также порты, дороги и железные дороги.

Видео дня

США также получат первоочередное право на прибыль, которая будет направляться в специальный фонд реконструкции, управляемый Вашингтоном. Ключевым моментом является то, что США считают "материальную и финансовую помощь" Украине с февраля 2022 года своим вкладом в этот фонд.

Что еще известно о новом предложении от США

Ранее УНИАН сообщал, что Украина вряд ли подпишет соглашение об ископаемых в том виде, что хотят США. Один высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, [была] захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

Кроме того, Зеленский лично сделал заявление о сделке по полезным ископаемым. Он отметил, что посмотрит на него после того, как его проанализируют юристы относительно наличия там законодательных угроз.

Вас также могут заинтересовать новости: