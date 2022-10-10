Он убежден, что Украина к этому не причастна.

Взрыв на Крымском мосту может быть выгоден Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун в эфире телеканала Freedom.

Он заявил, что категорически не верит в "украинский след" в произошедшем.

"Надо просто смотреть правде в глаза. Украинские спецслужбы, ВСУ да и Украина вообще не используют методы террористических организаций, а здесь был произведен террористический акт. Причем согласованный, я так думаю, с органами государственной власти", - сказал Ягун.

По его мнению, заехать на Крымский мост без досмотра просто невозможно. Также генерал-майор не исключает, что за рулем грузовика мог быть "смертник".

"Это точно не наши методы. И тот факт, что рядом со взрывом стоял эшелон с топливом, тоже говорит о том, что это могли быть согласованные действия. И все эти факторы говорят о том, что взрыв скорее всего был использован какими-то российскими спецслужбами для внутренних разборок", - добавил он.

Ягун отметил, что ранее основной охраной и обороной моста занимались Вооруженные силы РФ и Росгвардия, но после взрыва он перешел под контроль ФСБ.

"Я думаю, что этот теракт был выгоден ФСБ, которая таким образом всю ответственность переложила на Росгвардию и Вооруженные силы РФ. И это такой "пас" в сторону тех, кого сейчас наиболее критикуют, которые фактически обвиняются в провале "спецоперации", - объяснил Ягун.

Также он предположил, что ФСБ хочет взять бразды правления в свои руки и переформатрировать "спецоперацию" в "контртеррористическую операцию".

"Сейчас в России с этим подрывом моста начались какие-то внутриведомственные разборки. И я думаю, что это только на руку Украине", - подчеркнул Ягун.

Взрывы на Крымском мосту: детали

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста начался сильный пожар, также обвалилась часть дорожного полотна.

В России заявили, что на мосту взорвался грузовик, после чего вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Сообщалось о гибели трех человек.

По словам источника УНИАН в правоохранительных органах, подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ.

Позже российские пропагандисты сообщили, что автомобильное движение по мосту было восстановлено.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

Вас также могут заинтересовать новости: