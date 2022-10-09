По мнению самого опозиционера, Крымский мост Путин "съест".

Российский президент Владимир Путин может мститься Украине за подрыв его Крымского моста, но ответ лежит в сфере психологии.

Об этом в эфире ГРОШІ заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Дело в том, что у него уже "отвечалки"-то нет. Совершенно непонятно, что он может делать. Ракеты заканчиваются, то есть, они уже вынуждены зенитными ракетами пуляться, которые для этого совершенно не предназначены", - сказал он.

По мнению самого опозиционера, Крымский мост Путин "съест". История о "центрах принятия решений" тоже маловероятна, считает политик.

"Он понимает, что это приведет только к росту воодушевленности украинцев на ответ. Достать кого-то из украинского руководства таким образом скорее всего не получиться, а кадры горящей Банковой обойдут весь мир и приведут к новому потоку вооружения и денег в Украину", - объяснил Пономарев.

При этом Пономарев не исключает ответ Путина: "Может, конечно, но это чистой воды психология. Но к военным вещам и отношении к войне не имеет".

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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