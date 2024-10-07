В МИДе объяснили, почему Керченский мост должен прекратить свое существование

Путепровод также вредит окружающей среде, отметили в МИДе.

Незаконно построенный Россией Керченский (Крымский) мост должен прекратить свое существование, потому что нарушает свободу гражданского судоходства и вредит экологии - такие тезисы посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич высказал в Гааге, где рассматривается иск Украины к РФ.

Иск касается нарушения страной агрессором Конвенции ООН по морскому праву, что проявилось не только в строительстве моста, но и в запрете украинцам вести рыбный промысел в Азовском море и наносит вред экологии.

Как заявил Кориневич "Укринформу", требования Украины по сносу так называемого Керченского моста вполне логичны, потому что этот путепровод - преграда для свободы судоходства. Посол также выразил надежду на то, что трибунал услышит доводы Украины, добавив:

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"Когда украинские порты Мариуполя и Бердянска снова поднимут украинский флаг, этот мост и дальше будет вредить и нарушать свободу судоходства".

По его мнению, на самом деле другого пути восстановить свободу судоходства в этих акваторий просто не существует.

"Мост должен перестать существовать - это факт. И мы об этом говорили в течение этих всех слушаний и, конечно, в течение наших открытых стейтментов агентов. Поэтому я думаю, что абсолютно логично, что нельзя иначе обеспечить свободу судоходства", - сказал он.

Кроме того, Кориневич отметил, что незаконно построенный Крымский мост негативно влияет на окружающую среду, из-за него невозможен ненадлежащий уход и соблюдение положений по защите культурных ценностей, в частности, подводного культурного наследия.

"Экологические последствия могут проявить себя через десятилетия. Поэтому, опять же, это сооружение, нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, и поэтому оно должно перестать существовать. Теперь трибунал будет принимать решение по этому исковому требованию Украины", - подчеркнул Кориневич.

Какова будет судьба Крымского моста

Как сообщал УНИАН, на суде в Гааге представитель Украины Антон Кориневич заявил, что Россия незаконно захватила контроль над Азовским морем и Керченским проливом, используя незаконный Крымский мост, как ворота. РФ построила эти "ворота", чтобы не пускать международные суда, одновременно позволяя заход небольшим российским речным судам.

Напомним, недавно стало известно, что вокруг Крымского моста РФ строит загадочное сооружение, которое может быть альтернативой путепроводу. Эклоги отмечают, что это сооружение негативно влияет на китообразных. Они отмечают, что на глазах всего мира происходит очередное преступление оккупантов против природы - в Керченском проливе забивают сваи для построения дополнительного лишнего сооружения у моста - то ли защитного, то ли вспомогательного. Это сопровождается сильным подводным шумом, что является вредным для китообразных, в первую очередь, для морских свиней.

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