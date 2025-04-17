По его мнению, единственное, что поможет Украине противостоять российской армии – это артиллерийские боеприпасы.

Гендиректор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что возможные поставки дальнобойных ракет Taurus никак не повлияют на войну в Украине. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

"Это ничего не меняет на войне, Taurus не способны изменить ход игры", — сказал Паппергер.

При этом он сказал, что единственное, что поможет Украине противостоять российской армии – это артиллерийские боеприпасы.

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"Игру меняют классические артиллерийские боеприпасы. Только с их помощью Украина может держать русских на расстоянии", - считает он.

Ракеты Taurus для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть весомые аргументы как против поставки Украине ракет Taurus, так и в пользу этого шага. Он осудил публичное обсуждение этого вопроса и призвал к сдержанности.

Ранее на этой неделе будущий канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что готов дать "зеленый свет" на поставку ракет Киеву – но только с согласия союзников. Речь идет о Франции и Великобритании.

В то же время генсек союзной к будущему канцлеру Фридриху Мерцу партии СДПГ Маттиас Мирш говорит, что Украина может так и не увидеть этих ракет. По его словам, Мерц изменит свою позицию, как только узнает секреты о Taurus.

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