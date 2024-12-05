По словам американского военного, Крымский мост будет уничтожен, когда наступит для этого время.

Освобождение Крыма имеет решающее значение для всей войны. Украина должна сделать все, что ей под силу, чтобы российский военно-морской флот и военно-воздушные силы не могли спокойно функционировать на территории полуострова. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью для hromadske.

По его словам, Россия также должна потерять возможность использовать Крым как логистический хаб.

"Большая часть российского Черноморского флота уже выведена из Севастополя. Украинские вооруженные силы делают так, чтобы Россия не могла использовать Крым в военных целях. Также украинцам удалось уничтожить большинство крупных паромов, которые Россия использовала для поставки военного снаряжения в Крым. Но остается еще Крымский мост. Россияне много сделали, чтобы защитить его. А впрочем, когда придет время, его тоже уничтожат", - заверил эксперт.

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Также журналист спросил у Ходжеса, можно ли уничтожить Крымский мост ракетами Taurus и ATACMS, на что он ответил:

"Нет, это не то оружие, которым уничтожают мосты. Удары этими ракетами могут сделать дыру в мосту. Но этого недостаточно. Там слишком много стали и бетона. Поэтому понадобится огромное количество взрывчатки разных типов. Чтобы уничтожить этот мост, нужна хорошо спланированная операция. Недостаточно лишь одного удара, чтобы разобраться с такой переправой. Я думаю, если кто-то в мире и может снести этот мост, то это генерал Буданов. Я уверен, что в ГУР есть люди, которые работают над планом уничтожения Крымского моста".

Кроме того, военного аналитика спросили, когда Украина начнет применять истребители F-16 для противодействия российским самолетам, которые бомбардируют прифронтовые города КАБами. Он отметил, что эти истребители не являются магическим оружием, которое изменит ход войны.

"У Украины не так много пилотов. И вы не можете рисковать ими. Я точно знаю, что Украина будет иметь лучший парк F-16 на планете, потому что украинцы очень быстро учатся пользоваться новыми технологиями. Украинцы делают вещи, которые были бы невозможны ни в каких других военно-воздушных силах. В конце концов, удары авиации понадобятся для того, чтобы изолировать Крым и не дать россиянам возможность использовать полуостров для ведения войны против Украины", - считает Ходжес.

Крымский мост - последние новости

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен. По его словам, это сооружение помогает уничтожать вражеские склады с оружием и российскую ПВО, которые находятся на полуострове.

Также сообщалось, что российские захватчики пытаются усилить защиту Крымского моста, используя дополнительные башни с ПВО. По словам журналистов, такие башни состоят из двух частей, а именно башня-трансформер с лестницей и металлический каркас.

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