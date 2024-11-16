Он подчеркнул, что охрана этого объекта для оккупантов важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой РФ.

Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, как Керченский мост помогает уничтожать вражеские склады с оружием и российское ПВО. Об этом он сказал в интервью Киев24.

"Да, сейчас не происходит атак на Керченский мост. Но почему-то все российское ПВО периодически едет в Крым. Потому что охрана этого объекта для россиян важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой Российской Федерации. Вы видели, что происходит уничтожение складов с вооружением (на территории РФ - УНИАН), то есть уничтожено то, чем они непосредственно должны воевать. И получается так, что для них этот Крымский мост является более приоритетным объектом, чем склады с вооружением", - подчеркнул Плетенчук.

Он напомнил, что Крымский мост - единственное, что сейчас соединяет РФ с Крымом, потому что морская логистика "уже в принципе умерла" - после поражения больших десантных кораблей "Новочеркасск", "Цезарь Куников" оккупанты поняли, что перебрасывать военные грузы такими кораблями больше себе позволить уже не могут. Была еще попытка организовать логистику железнодорожными паромами, но в результате остался только Керченский мост. Причем железная дорога по нему так же не работает после повреждений, полученных мостом в результате совместной операции СБУ и военно-морских сил Украины.

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"Поэтому для них основным путем остается либо сухопутная логистика, либо автомобильная логистика через мост. Это гораздо сложнее, дольше, дороже, но оно работает", - отметил Плетенчук.

Он подтвердил, что россияне стягивают для охраны моста все образцы вооружения, которые у них только есть.

"Даже была информация, что они там применяли С-500 - это Прометей, последний их комплекс большого ПВО. И это не говоря о С-300, С-400, которые почему-то периодически тоже исчезают в Крыму. Видимо, эта артерия остается пока на месте только потому, что россияне предоставляют ей приоритет в охране", - сказал Плетенчук.

Крымский мост - последние новости

Как сообщал УНИАН, незаконный Керченский мост Украина атаковала уже много раз, в результате чего он значительно поврежден, но частично продолжает функционировать.

В августе руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Крымский мост может быть разрушен даже в ближайшие месяцы, ведется соответствующая работа.

В то же время аналитик, авиаэксперт Константин Криволап высказал мнение, что военные решения для уничтожения незаконного Крымского моста у Украины уже есть, ожидается фактически военно-политическое решение: пора его уничтожать или нет. По словам Криволапа, никаких сомнений уже нет, что этот мост будет уничтожен.

Заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко считает, что идеальный момент для уничтожения Керченского моста наступит тогда, когда ВСУ лишат российских захватчиков возможности усиливать свои подразделения через Приазовье, а именно через юг Запорожской и Донецкой областей.

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