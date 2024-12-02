Первые две башни с "Панцирями-С1М" заметили в конце сентября 2024 года.

Российские оккупанты взялись за усиление защиты Крымского моста, который соединяет временно оккупированный полуостров с РФ. Рядом с ним возводятся дополнительные башни с ПВО, сообщает Центр журналистских исследований.

Журналисты рассказали, что первые обнаруженные башни возле моста состоят из двух частей - башня-трансформер с лестницей и металлический каркас. На их вершинах размещаются боевые модули ЗРПК "Панцирь-С1М".

В ноябре 2024 года была зафиксирована внутренняя часть башни, которая установлена ориентировочно в районе 10-го пролета от арки моста. По словам журналистов, 30 аналогичных башен-трансформеров ранее заметили на стройплощадке у моста со стороны Керчи.

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Отмечается, что первые две башни с "Панцирями-С1М" заметили в конце сентября 2024 года. Предполагается, что они появились в середине того же месяца.

Журналисты подчеркнули, что две первые конструкции установлены на берегах острова, а третья, вероятнее всего, основана на параллельных мостах с решеткой, которую россияне строят уже полгода по обе стороны. Они могут одновременно стать антидроновой защитой опор и площадкой для размещения башен с ПВО.

Крымский мост - последние новости

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, почему Крымский мост до сих пор не уничтожен. Он подчеркнул, что охрана этого объекта для оккупантов важнее охраны не менее серьезных объектов на территории самой РФ.

Кроме того, командир группы Сил поддержки 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Артем Евтушенко заявил, что Каждый сапер хочет взорвать Крымский мост. Он поделился, что для того, чтобы повредить Крымский мост, достаточно по 5 тонн взрывчатки в каждый отсек.

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