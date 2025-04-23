Крымский мост остается целью для уничтожения, говорит Геннадий Хазан.

Крымский мост был, есть и останется целью до того момента, когда он будет уничтожен. Об этом сказал президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире Фабрики новостей, комментируя информацию о запрете в оккупированном Крыму гражданским ездить по нему до 10 мая.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины достаточно серьезно поразили системы ПВО, которые есть в оккупированном Крыму. По его словам, именно поэтому врагу приходится постоянно перемещать те, которые еще остались.

"Они постоянно передвигаются, а потом устанут, приедут в одно место, станут - и туда "прилетит". Обязательно, потому что уничтожение системы ПВО во временно оккупированном Крыму - это подготовка к тому, чтобы туда "прилетало" и уничтожало те цели, которые необходимо", - сказал Хазан.

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Он отметил, что Крымский мост остается целью для уничтожения, поскольку он построен незаконно и по нему оккупанты перевозят грузы военного назначения.

"Крымский мост был, есть и останется целью до того момента, когда он будет уничтожен. Это незаконное строение, которое должно быть уничтожено. Это законная цель, потому что используется для военных перевозок", - пояснил Хазан.

По его мнению, ограничение или запрет передвижения по мосту гражданских людей скорее всего связана с тем, что россияне интенсивно перемещают через него оружие, боеприпасы, поэтому боятся, чтобы это фиксировали люди, которые переезжают через мост.

"Этот мост должен быть уничтожен. И он будет обязательно уничтожен", - подчеркнул эксперт.

Крымский мост: другие новости

Как сообщал УНИАН, полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан отмечал, что Крымский мост сейчас абсолютно никак не повлияет на позицию российского диктатора Владимира Путина. По его словам, этот мост - логистическая цепочка, через которую сейчас идет около 30% военных грузов. Они используются на Херсонском и Запорожском направлениях.

Свитан отметил, что для Украины важно уничтожение Крымского моста как логистической цепочки. Он сказал, сейчас действуют и другие логистические объекты противника, например, два моста через реки Миус и Кальмиус.

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