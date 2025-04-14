По словам аналитика, уничтожение путепровода нужно, поскольку это логистика врага.

Нанесение ударов, в частности баллистическими ракетами, никоим образом не отразится на позиции кремлевского диктатора Владимира Путина по Украине, например, в разрезе потенциального перемирия и прекращения террора украинских городов. Об этом сказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире "Фабрика новостей".

"Керченский мост на данный момент абсолютно никак не повлияет на позицию Путина. То есть, удар по мосту - это не удар по позиции Путина. Керченский мост - логистическая цепочка, через которую сейчас идет около 30% военных грузов. Они используются на Херсонском и Запорожском направлениях. Для нас важно уничтожение Керченского моста, как уничтожение логистической цепочки. Такой же сейчас мост, допустим, они отстроили - железную дорогу из Ростова в сторону Мариуполя на Волноваху", - заявил Свитан.

По его словам, сейчас действуют и другие логистические объекты противника, например, два моста через реки Миус и Кальмиус.

Видео дня

"То есть бить надо и туда. Кальмиус в Украине, Миус - под Таганрогом, это Россия. Но параллельно две реки идут. Мосты из Ростова на Таганрог и дальше, через Миус... на Мариуполь - их надо тоже уничтожать. Это такая же задача, до сих пор мы по ним так и не били", - сказал эксперт.

По его словам, единственное, что может повлиять на позицию российского диктатора, это баллистические удары по центрам принятия решений, в частности по Кремлю.

Крымский мост - последние новости

Как писал УНИАН, недавно представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что сейчас происходит на Крымском мосту. По его словам, российские оккупанты фактически превратили Крым в военную базу, что предусматривает функционирование логистики, размещение личного состава и большое количество тех или иных военных объектов.

В то же время Financial Times писало, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Украине Taurus, чтобы она могла ударить по Крымскому мосту. О готовности передать такие ракеты немецкий политик заявил после удара РФ по городу Сумы.

Вас также могут заинтересовать новости: