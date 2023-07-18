По данным Объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины, Крымский мост является одной из важнейших транспортно-логистических артерий противника. И для ее защиты враг применяет беспрецедентные методы – этот объект прочно прикрывается и с воздуха, и с моря, и с берега, то есть и на воде, и под водой, и в небе.

Однако Украина демонстрирует, что может проводить сложные, мощные операции по нанесению ударов по Крымскому мосту. Это нам по силам и должны продолжать. Ведь сейчас разрушены только пролеты автомобильной части моста, а железная дорога, к сожалению, работает.

Учитывая гибридный характер войны, украинская сторона не информирует, как и с помощью каких средств проводятся такие операции

По этому мосту обеспечивается 30-40% логистики врага. Да, еще есть паромная переправа и сухопутный коридор. Но россиянам позарез нужно обеспечивать Крым, потому что они позиционируют его как настоящую крепость, как непотопляемый авианосец. Наша стратегия здесь заключается в том, чтобы, с точки зрения военной и экономической логистики, переформатировать Крымский полуостров в остров. Сделать все, чтобы уничтожать любые возможности передвижения врага в Крым и из Крыма на левобережье Днепра. И нам стоит наносить удары по Крымскому мосту до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

Какими средствами? Учитывая гибридный характер войны, украинская сторона не информирует, как и с помощью каких средств проводятся такие операции. Это правильно. Пусть все происходит, а знать будем позже.

Но можно предположить применение нескольких вариантов.

В любом случае, украинским силам обороны стоит продолжать бить по тылам этого российского "коридора"

Первый - удары можно наносить ракетами, возможно, крылатыми ракетами. Напомню, россияне еще с начала июля намекают, что Украина применяет по ним (в том числе по мосту) Storm Shadow. Затем они демонстрировали какие-то обломки и дошли до того, что, скорее всего, Украина сумела переделать С-200 для стрельбы земля-земля…

Второй вариант - дроны с достаточно мощной боевой частью. Они могут действовать в радиусе нескольких сотен километров и наносить ощутимый урон.

Третий вариант - это морские БПЛА.

Кроме того, можно применять все эти средства комплексно – и с воздуха, и на воде. Если посмотреть на похожее применение сочетания таких средств по нанесению ударов по кораблям ЧМ РФ на военной базе в Севастополе, то это – достаточно успешно и эффективно. Здесь есть перспектива. Поэтому комбинированные варианты стоит применять.

В любом случае, украинским силам обороны стоит продолжать бить по тылам этого российского "коридора". Надо уничтожать возможности передвижения врага и в Крыму, и вне его.

Игорь Романенко, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке