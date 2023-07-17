Способность российской армии удерживать Крым под вопросом, считает Сергей Згурец.

Взрывы на Крымском мосту были четко спланированной операцией, которая существенно повлияет на ход войны, потому что теперь армия РФ будет иметь логистические проблемы.

Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо, украинская сторона имеет возможность осуществлять такие удары по Крымскому мосту, что не противоречит концепции украинской армии.

"Если падают мосты физически, то я думаю, что здесь не только об информационно-психологической операции, но и о действиях, которые влияют на логистику РФ на крайне важном участке. Сейчас мы, как эксперты, пытаемся определить, каким образом это было сделано. С одной стороны есть возможность нанесения ракетных ударов, а с другой стороны была информация, когда говорят о том, что, вероятно, были использованы морские дроны для подрыва Крымского моста", - отметил он.

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Згурец не склонен думать, что подрыв был морскими дронами, потому что этот тип оружия не смог бы вызвать разрушение такого масштаба.

"Поэтому, в любом случае, мы говорим о том, что это силовая операция, которая была направлена на ограничение логистики и поставки из РФ в Крым всех вещей, которые связаны с оккупацией. А с другой стороны - это существенно влияет в перспективе на способность российской армии удерживать Крым и обеспечивать поставки на территории, которые РФ удерживает в Запорожской области", - подчеркнул он.

Згурец добавил, что теперь оккупанты будут трассами доставлять боеприпасы, а это лишние 200-300 километров по дорогам, которые тоже ВСУ могут накрывать огнем.

"Поэтому, я это отношу к четко спланированной операции, которая ограничивает логистические возможности российских группировок на временно оккупированной территории Украины", - считает эксперт.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля - что известно

Утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" - случился взрыв на Крымском мосту.

Оккупанты перекрыли подъезды к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края после утренних взрывов.

По данным СМИ, операцию по подрыву Крымского моста устроили СБУ и ВМС Украины.

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