Взрывы на Крымском мосту были четко спланированной операцией, которая существенно повлияет на ход войны, потому что теперь армия РФ будет иметь логистические проблемы.
Как рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо, украинская сторона имеет возможность осуществлять такие удары по Крымскому мосту, что не противоречит концепции украинской армии.
"Если падают мосты физически, то я думаю, что здесь не только об информационно-психологической операции, но и о действиях, которые влияют на логистику РФ на крайне важном участке. Сейчас мы, как эксперты, пытаемся определить, каким образом это было сделано. С одной стороны есть возможность нанесения ракетных ударов, а с другой стороны была информация, когда говорят о том, что, вероятно, были использованы морские дроны для подрыва Крымского моста", - отметил он.
Згурец не склонен думать, что подрыв был морскими дронами, потому что этот тип оружия не смог бы вызвать разрушение такого масштаба.
"Поэтому, в любом случае, мы говорим о том, что это силовая операция, которая была направлена на ограничение логистики и поставки из РФ в Крым всех вещей, которые связаны с оккупацией. А с другой стороны - это существенно влияет в перспективе на способность российской армии удерживать Крым и обеспечивать поставки на территории, которые РФ удерживает в Запорожской области", - подчеркнул он.
Згурец добавил, что теперь оккупанты будут трассами доставлять боеприпасы, а это лишние 200-300 километров по дорогам, которые тоже ВСУ могут накрывать огнем.
"Поэтому, я это отношу к четко спланированной операции, которая ограничивает логистические возможности российских группировок на временно оккупированной территории Украины", - считает эксперт.
Взрыв на Крымском мосту 17 июля - что известно
Утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" - случился взрыв на Крымском мосту.
Оккупанты перекрыли подъезды к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края после утренних взрывов.
По данным СМИ, операцию по подрыву Крымского моста устроили СБУ и ВМС Украины.