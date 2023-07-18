Благодаря повреждению Крымского моста было приостановлено движение вражеской техники, отметил эксперт.

В понедельник, 17 июля, было тестирование, а не удар по Крымскому мосту, который построили россияне.

Возможно, это разные форматы испытаний - надводных безпилотников и других сил, а также средств, рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал украинской армии Николай Маломуж в интервью Obozrevatel.

"…это еще тестирование. Это не удар по мосту… Тем не менее уже есть результат: на определенное время приостановлено движение по мосту боевой техники и войск", - сказал эксперт.

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По словам Маломужа, во время активных боевых действий пауза даже в один-два дня является очень важной.

Поврежден Крымский мост - сегодня это стоит знать

Рано утром 17 июля появилась информация, что один из пролетов автомобильной части Крымского моста обрушился, было прекращено движение автомобильного транспорта. В РФ утверждали, что Крымский мост украинские силы атаковали надводными дронами. В Службе безопасности Украины сообщили, что детали повреждения моста будут раскрыти после победы над россиянами.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что это сооружение является одной из самых важных транспортно-логистических артерий противника, и он для ее защиты применял беспрецедентные методы.

Утром 18 июля росСМИ писали, что оккупанты открыли Крымский мост для легковых авто - по одной полосе разрешили реверсивное движение.

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