Журналист рассказал о ситуации в столице.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщает, что в Киеве оккупант применил крылатые и баллистические ракеты.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00, в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы.

Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны террористов.

В столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта "Борисполь".

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину.