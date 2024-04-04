Дмитрий Лубинец отметил, что Москва до сих не передала тела украинцев, которые якобы были на борту.

Российская Федерация до сих не передала Украине тела украинских военнопленных, которые якобы находились в Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области РФ. Москва даже не пустила на место инцидента международных наблюдателей.

"К месту падения должны были допустить международных представителей, чтобы взять материалы на экспертизу, и потом сказать, что на самом деле произошло с самолетом и были ли там украинские военнопленные. Зато РФ обвинила нас, что это мы сбили самолет, и не предоставила международным организациям доступа. Начались обвинения, что надо перестать Украине оказывать военную помощь. Они с этим обратились к США и Германии. После этого вышло заявление Москальковой, что они готовы передать тела", - рассказал уполномоченный Верхвоной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию "Суспильне".

По его словам, Украина никогда не создавала препятствий для получения тел погибших украинских героев и героинь, а также никогда не создавала препятствий по передаче тел российских военнослужащих.

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"Я ей сказал, что мы готовы в любое время, в любой день, в определенном месте. Мы предложили все варианты. Заявления, что якобы вот-вот будет передача тел - и снова мы их ждем. Когда это произошло, у меня было дежавю. Еленовка, один в один. Российской Федерацией используется фактор украинских военнопленных. Их якобы убивают ВСУ, военным оборудованием, которое передали международные партнеры. После этого к месту не допускаются представители международных организаций. Но идет информационная кампания, обвинения Украины и попытки остановить военную помощи", - отметил омбудсмен.

При этом он указал, что родственники тех, чьи имена Москва дала в качестве погибших в ИЛ-76, не верят в это, но их пугает неопределенность.

"Юридически у нас нет доказательств, что на этом борту действительно были украинские военнопленные. Не были. По поводу этого списка - я на следующий день направил письмо Москальковой. Расписал по пунктам, что РФ отвечает за жизнь военнопленных - это говорит международное гуманитарное право. Так же российские власти должны были уведомить представителей Международного комитета Красного Креста по перемещению, по условиям содержания, по медицинскому состоянию. К сожалению, они этого не делают", - подытожил Лубинец.

Крушение Ил-76 - главные новости

24 января стало известно о падении российского Ил-76 в Белгородской области. Российские каналы сообщили о 74 жертвах аварии. Россияне обвинили Украину в атаке на самолет. Позже украинская сторона подтвердила, что в этот день должен был состояться обмен пленными, но нет доказательств пребывания украинцев на борту.

30 января представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту российского Ил-76. Юсов не исключил, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

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