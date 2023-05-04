Глава Херсонской ОВА отметил, что враг и сегодня продолжает обстреливать Херсонщину из авиации и артиллерии.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие от вчерашнего вражеского удара по Херсону.

"Сегодня сдать кровь для спасения раненых херсонцев пришли 164 донора, среди них даже иностранцы - это граждане Великобритании, США и Польши", - сказал в эфире информационного телемарафона Прокудин.

Он акцентировал, что всего из-за вчерашних террористических ударов российских захватчиков по городу Херсон и области пострадало 69 человек - это 23 погибших и 46 херсонцев ранены.

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"Вечером в медицинских учреждениях остановились сердца двух раненых херсонцев. В частности, этой ночью в реанимации скончался заведующий отделением одного из областных медицинских учреждений. Самому младшему травмированному всего шесть с половиной лет, мальчик получил ранение во время обстрела супермаркета "АТБ", сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Было госпитализировано 41 человека, 5 человек помощь получили амбулаторно. Сейчас в учреждениях здравоохранения в области лечатся 10 пациентов, 21 раненый прооперирован, 9 человек эвакуировали в Николаев, еще одного в Одессу", - сообщил Прокудин.

Глава Херсонской ОВА отметил, что враг и сегодня продолжает обстреливать Херсонщину из авиации и артиллерии. "Россияне атаковали Берислав, попали в территорию предприятия вблизи больницы. Повреждены жилые дома, два человека получили ранения, их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают необходимую помощь. В который раз управляемые авиабомбы сбросили на Кизомис Белозерской громады. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется", - акцентировал Прокудин.

Обстрел Херсона россиянами 3 мая - детали

Накануне, 3 мая российские оккупанты подвергли жестким обстрелам Херсон и другие населенные пункты Правобережья Херсонской области. Глава областной военной администрации Александр Прокудин отмечал, что за минувшие сутки оккупанты совершили 98 обстрелов, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, город Херсон враг обстрелял 16 раз.

Сегодня, 4 мая сообщалось, что в результате вчерашнего обстрела российскими захватчиками города Херсон и области число погибших граждан возросло до 23 человек, 46 (среди них два ребенка) ранены.

На Херсонщине объявлен трехдневный траур в память об убитых Россией мирных жителях.