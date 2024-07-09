Без матери остались двое маленьких детей.

В результате российской атаки на Кривой Рог 8 июля погибла 43-летняя местная жительница, которая на время обстрела была на работе в Центре социальных сервисов и инфраструктуры "Метинвест Бизнес Сервис", сообщает канал "Первый городской. Кривой Рог".

"Во время вчерашней ракетной атаки на город погибла Оксана Довбня-Остапенко. 43-летняя криворожанка работала в "Метинвест Бизнес Сервис". Во время удара по предприятию она находилась на рабочем месте. Без мамы остались двое маленьких ангелочков", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что еще 3 работницы фронт-офисов МБС получили ранения и сейчас находятся в больнице.

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Ракетный удар по Украине 8 июля - последние новости

Как ранее писал УНИАН, оккупационная армия РФ 8 июля осуществила массированную атаку по Украине. В частности, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В городе зафиксировали несколько попаданий, в том числе и по административному зданию промышленного предприятия.

Чуть позже глава Совета обороны города Александр Вилкул раскрыл последствия удара по Кривому Рогу. По его словам, 10 человек погибли, еще 47 получили ранения, 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов. 30 из них уничтожила украинская ПВО.

"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", - подчеркнул командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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