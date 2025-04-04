Оккупанты продолжают врать.

Российские захватчики назвали баллистический удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 16 человек, "высокоточной" атакой на место проведения "военного совещания".

Министерство обороны России выпустило официальное заявление, в котором отчиталось об использовании ракеты в фугасном снаряжении для удара по украинскому ресторану, в котором якобы проходило совещание "с командирами соединений и западными инструкторами":

"В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники".

Кривой Рог под ударом

Как сообщал УНИАН, вечером 4 апреля оккупационная армия Российской Федерации ударила ракетой по Кривому Рогу. В сети сразу появились видео, на которых можно увидеть раненых и убитых прохожих.

Видео дня

Впоследствии стало известно, что рядом с местом попадания находится детская площадка. Согласно официальным данным, пострадали 50 человек. Еще 16, среди которых шестеро детей, погибли. Самому младшему пострадавшему три месяца.

Россия осуществила атаку в день траура, который объявили по погибшим в результате вчерашней российской атаки. Тогда оккупанты убили четырех мирных людей.

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